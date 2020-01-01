Самокат купить - стоит ли?

Транспорт давно стал неотъемлемой частью комфортной жизни людей. Многие семьи в своем распоряжении имеют автомобили. Но их постепенно вытесняет доступное средство передвижения такой привычный и одновременно совершенно необычный самокат. Сегодня часто можно увидеть как по Москве и другим городам молодежь рассекает на ярких красочных средствах передвижения. Смотря на это потрясающее зрелище, просто дух захватывает. Сегодня не только молодые люди могут позволить купить в специализированном магазине подобную продукцию. Она рассчитана на людей разного возраста. У нас в интернет-магазине товары этой группы представлены в ассортименте, цена на них зависит от множества факторов: производителя, конструкции, дизайна и других критериев.

Самокаты - появление и эволюция

Это удивительное средство передвижения прошло долгий путь развития и преобразований. Когда и кто точно его изобрел доподлинно никому неизвестно, поскольку документальные подтверждения отсутствуют. Бытуют разные предположения:

1. В 60-х годах XVII столетия конструкция, напоминающая колесный самокат, была создана мастером из Германии Михаэлем Кэсслером. Его творение представляло собой деревянный брус и 2 колеса, закрепленные на нем. Оно не получило широкого распространения, так как было не удобным.



2. В конце того же столетия граф де Сиврак из Франции изготовил подобную конструкцию, которой дал название – селярифер. Историки полагают, что к изобретению граф не имеет отношения, а герой вымышленный. 3. 1817 год действительно вошел в историю благодаря изобретателю из Германии барону Карлу фон Дрезу. Он создал приспособление, имеющее 2 колеса, деревянную раму и руль. В движение оно приводилось благодаря отталкиванию ногами от земли. На свое изобретение барон получил патент. Благодаря немецкому барону, продвигающему свою продукцию, транспорт получил известность во всем мире. В Германии средство передвижения стали называть дрезинами, во Франции – велосипедами, в России – самокатами. Транспорт завоевал популярность в Англии, Америке, Германии и Франции.



С тех пор прошло много времени и современные изделия во многом отличаются от предшественников. Производители выпускают самые разные виды подобного средства передвижения, востребованность в котором растет с каждым годом.

Виды самокатов и сколько стоит

Огромное количество самокатов в Москве объясняется их популярностью. Производители выпускают их для детей, подростков, взрослых. У них разный дизайн, количество колес, назначение, стоимость. Всегда имеется возможность купить самокат в специализированных салонах, приобрести в интернет-магазине современные качественные товары по низким ценам, так как часто торговые предприятия в СПб и других населенных пунктах проводят различные акции, предлагая продукцию со скидкой. Одной из них является распродажа самокатов. Благодаря этому потребители могут приобрести такие виды девайсов:



• Городские. Подобная продукция считается универсальной и востребованной среди людей всех возрастных категорий. Она предназначена для поездок по улицам крупных городов, таких как Москва и небольших поселков. Отличается компактными размерами, наличием складывающего механизма, довольно большими колесами, адаптирована под условия города. Самокат СПб легко проедет по брусчатке или тротуарной плитке. Их изготавливают для детей, подростков и взрослых. В продаже также имеются изделия, выполненные отдельно для женщин и мужчин.



• Спортивные или трюковые. Это более мощные самокаты, так как они рассчитаны на выполнение различных трюков и катание в экстремальных условиях. При изготовлении продукции производители точно рассчитывают вес. Она надежнее, прочнее, чем более дешевые самокаты городского типа. Характерные черты – небольшие колеса, нескладная рама, наличие специальной компрессионной системы.



• Внедорожники. Интернет-магазин самокатов предлагает покупателям такие транспортные средства для езды по бездорожью, плохим дорогам, в сельской местности. У них большие колеса и размеры, надувные шины, два тормоза.



• Электросамокаты. Они имеют приводом, большой вес, развивают высокую скорость, создают комфортные условия во время передвижения. • Трехколесные. Этот транспорт рассчитан на малышей в возрасте от 2 до 3 лет. Он оснащен передними или задними сдвоенными колесами. Это устойчивые конструкции, обладающие классическим управлением.



• Инерционные. Этот транспорт представляет собой сочетание роллерсёрфа и самоката. Он отличается уникальной конструкцией с двумя вращающимися задними и одним передним колесом. На нем можно ездить не отталкиваясь от поверхности, а для того чтобы увеличит скорость, следует делать волнообразные движения торсом и ногами.



• Велосамокаты. Особенность – наличие больших велосипедных колес и самокатной платформы. Такие модели не складываются, но благодаря этому крепкие и надежные. Катаясь на таком «гибриде» можно быть уверенным, что на кочках они никогда не будет трещать. За счет больших надувных колес на таком транспорте можно легко передвигаться в лесу и на даче.



• Дерт. Это разновидность спортивных изделий. Они рассчитаны для катания по любому бездорожью. Отличительные черты – широкие надувные колеса с мощными протекторами, цельная усиленная рама.



Критерии по возрасту и конструктивным особенностям:



1. Для подростков и взрослых классический вариант – двухколесный самокат. У других моделей есть три или четыре колеса. Они могут иметь разный диаметр, он варьируется от 80 до 230 мм.Для изготовления используется полиуретан, надувная резина.



2. Амортизаторы. Благодаря им улучшается сцепление с поверхностью, они смягчают вибрацию, полученную во время езды. Амортизатор может располагаться спереди и сзади. На некоторых конструкциях присутствует 2 амортизатора.



3. Рамы. Для производства применяется алюминиевый сплав, может сталь и даже карбон или пластмасса. Последний вариант используют для производства детской продукции.



4. Вес. Он зависит от модели и составляет от одного до пятнадцати килограмм. Эти критерии оказывают влияние на стоимость продукции. Поэтому, прежде чем приобрести или заказать самокат, необходимо знать, что именно вы хотите получить в итоге. Определиться с выбором помогут характеристики изделия. Кроме того, некоторые модели укомплектованы дополнительными аксессуарами. Если планируется перевозить груз, следует выбирать модель с корзиной, плечевыми ремнями, а это уже грузовое транспортное средство.

Покупка и где приобрести

Покупателей всегда интересует вопрос о том, сколько стоит современный хороший самокат. Однозначно ответить невозможно, стоимость формируется с учетом разных факторов, определятся с учетом конструктивных элементов, материала изготовления.



Продажа подобного транспорта сегодня осуществляется повсеместно. Чтобы купить дёшево изделие, рекомендуется зайти на официальный сайт компании, выбрать понравившуюся модель и дождаться такой акции, как распродажа самокатов. Если ее нет в наличии, можно заказать самокат. Как только он появиться, его привезут со склада, и если оформлена заявка с доставкой, он прибудет по указанному адресу. Если вы хотите приобрести самокаты недорого, рекомендуется обратить внимание на отечественные и китайские изделия. По многим параметрам и характеристикам они не уступают брендовой продукции. Дешевые самокаты – это совсем не означает, что они не надежные, имеют недостойный дизайн.



Старайтесь выгодно купить самокаты в Москве иммено то, что вам нужно! Ежегодно производители выпускают новые стильные оригинальные модели, что затрудняет выбор. Прежде чем покупать, нужно определиться в каких условиях планируется эксплуатировать данный транспорт. Не лишней станет консультация у специалистов. Получить ее можно в онлайн-режиме, по телефону у менеджера в удобное для заказчика время.

